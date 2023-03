L'obiettivo fissato da Li Keqiang nella Grande sala del Popolo a Pechino durante l'assemblea generale dei 2.977 membri dell'Anp

La Cina indica un obiettivo di crescita “attorno al 5%” per il 2023. Il governo cinese ha annunciato i piani per una ripresa guidata dai consumatori dell’economia in difficoltà mentre la sua legislatura ha aperto oggi una sessione che rafforzerà il controllo del presidente Xi Jinping sulle imprese e sulla società. Il premier Li Keqiang ha fissato l’obiettivo di crescita di quest’anno a “circa il 5%” dopo la fine dei controlli anti-Covid che hanno tenuto a casa milioni di persone e scatenato proteste. La crescita dello scorso anno nella seconda economia più grande del mondo è scesa al 3%, il secondo livello più debole almeno dagli anni ’70. “Dovremmo dare la priorità alla ripresa e all’espansione dei consumi”, ha detto Li in un discorso sui piani del governo prima del cerimoniale dell’Assemblea Nazionale del Popolo nella Grande Sala del Popolo nel centro di Pechino.

L’assemblea generale dei 2.977 membri dell’Anp (assemblea nazionale del popolo) è l’evento di più alto profilo dell’anno, ma il suo lavoro si limita all’approvazione delle decisioni prese dal Partito Comunista al potere e alla presentazione delle iniziative ufficiali.Questo mese, l’Anp dovrebbe approvare la nomina di un governo di lealisti di Xi, incluso un nuovo premier, dopo che il presidente 69enne ha ampliato il suo status di figura più potente della Cina da decenni assegnandosi un terzo mandato quinquennale come partito segretario generale in ottobre, forse preparandosi a diventare leader a vita. Li, un sostenitore della libera impresa, è stato costretto a dimettersi da leader del partito n. 2 a ottobre. E ci sarà un nuovo premier. Li Keqiang lascerà il posto a Li Qiang.Il nuovo gruppo dirigente di Xi dovrà affrontare sfide che vanno dalla debole domanda globale di esportazioni e dai persistenti aumenti delle tariffe statunitensi in una ‘guerra’ su tecnologia e sicurezza, fino ai limiti dell’accesso ai chip dei processori occidentali a causa dei timori per la sicurezza.

La Cina ha anche ampliato il suo budget per la difesa del 7,2% per il 2023, in leggero aumento rispetto al tasso di aumento del 7,1% dello scorso anno.

