50mila i partecipanti all'evento di chiusura del Sidney World Pride

Cinquantamila persone hanno sfilato domenica sul Sydney Harbour Bridge in quella che è stata chiamata la marcia del Pride per celebrare i diritti della comunità LGBTQ+. La marcia, lunga quattro chilometri, chiude il festival World Pride di Sydney, che ha ospitato eventi per oltre due settimane.

