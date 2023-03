Il cancelliere tedesco Scholz atteso a Washington per un incontro di lavoro con Biden, al centro dei colloqui le sanzioni alla Russia e la sfida cinese

Gli Stati Uniti stanno per annunciare un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina. Lo ha riferito il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, in un briefing alla stampa.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sarà in visita oggi alla Casa Bianca per un incontro privato con il presidente Joe Biden. Entrambi gli alleati sono diventati sempre più espliciti riguardo alle loro preoccupazioni che la Cina possa fornire armi alla Russia per la sua invasione dell’Ucraina. Un passo che potrebbe cambiare radicalmente la traiettoria della guerra consentendo a Mosca di ricostituire le sue scorte esaurite. La Cina è il principale partner commerciale della Germania e le nazioni europee sono state generalmente più caute degli Stati Uniti nel prendere una linea dura con Pechino. Tuttavia, ci sono segnali che le cose potrebbero cambiare man mano che le rivalità globali diventano più tese, e proprio di questo parleranno oggi Biden e Scholz nel loro incontro.

Sarà un “vero incontro di lavoro” fa sapere il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby. Al centro dei colloqui tra il presidente Joe Biden e il cancelliere, il sostegno all’Ucraina, le sanzioni alla Russia, e una serie di questioni bilaterali e globali, tra cui la sfida cinese.

Russi fanno saltare ponte chiave a Bakhmut

Le forze russe hanno fatto saltare in aria durante la notte un ponte chiave che collegava la città assediata di Bakhmut al vicino villaggio di Khromove. Lo ha detto la polizia della regione di Donetsk. Il ponte è anche l’ultima principale via di rifornimento di Bakhmut dalla città di Chasiv Yar. La polizia della città di Konstantinyvka ha detto alla Cnn che spera di riparare il ponte nei prossimi giorni poiché è un’arteria vitale per l’estrazione di civili e il movimento di rifornimenti come le munizioni. I militari possono ancora accedere alla città attraverso strade sterrate e campi, ha detto la polizia. Un ordine di evacuazione obbligatorio è in vigore nella regione di Donetsk e circa 5.000 persone rimangono a Bakhmut, secondo i funzionari ucraini. Le forze russe stanno avanzando su Bakhmut, ma l’esercito ucraino afferma di mantenere la posizione.

Zelensky nomina Roman Mrochko capo amministrazione militare Kherson

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che nomina l’ex procuratore militare Roman Mrochko a capo dell’Amministrazione militare della città di Kherson. Lo riporta il Kyiv Indipendent. Mrochko sostituisce Halyna Luhova.

Gruppo Quad: “Inaccettabile minaccia Putin uso armi nucleari”

I ministri degli Esteri del cosiddetto gruppo Quad hanno denunciato come inaccettabile la minaccia della Russia di utilizzare armi nucleari nella guerra in Ucraina, secondo una dichiarazione rilasciata dopo un incontro e riportata dal Guardian. I ministri hanno anche affermato di essere contrari a qualsiasi azione unilaterale per aumentare le tensioni nel Mar Cinese Meridionale e hanno espresso preoccupazione per la “militarizzazione” dei territori contesi, in un riferimento velato alla Cina. Il Quad raggruppa India, Australia, Giappone e Stati Uniti.

Allarme aereo per decollo Mig russo che può trasportare missili ipersonici

Un allarme aereo è scattato in tutta l’Ucraina. Lo riporta Unian. Secondo i siti di monitoraggio, il motivo dell’allarme è il decollo di aerei russi, in particolare un MiG-31K, che può trasportare missili ipersonici Kinzhal e che la difesa antiaerea ucraina non è in grado di intercettare. Quindi, a ogni decollo, viene annunciato un allarme aereo in tutta l’Ucraina.

