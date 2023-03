L'annuncio della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: 5.700 in totale gli impianti forniti, prodotti a Catania

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annuncia la donazione di un lotto di 5.700 pannelli solari in favore dell’Ucraina, per aiutare Kiev nella creazione di energia pulita nonostante il conflitto che sta combattendo. È il primo passo del progetto “Raggio di speranza”, annunciato dalla stessa von der Leyen durante la sua visita a Kiev di febbraio, e coinvolge direttamente Enel: sarà proprio l’azienda italiana, infatti, a fornire i pannelli.

Il ringraziamento di von der Leyen

“Dopo i miei annunci a Kiev un mese fa, oggi possiamo annunciare che un primo lotto di pannelli solari sarà presto consegnato all’Ucraina. Voglio ringraziare Enel che sta donando 5.700 pannelli solari all’Ucraina. Questi pannelli solari sono prodotti in Europa, a Catania, con il sostegno del Fondo Europeo per l’Innovazione. Forniranno elettricità a scuole, ospedali e vigili del fuoco. Sono convinto che altre aziende europee così come gli Stati membri saranno ispirati da questo primo passo, in modo che l’Ucraina possa contare su elettricità pulita, prodotta in casa”, ha scritto la presidente della Commissione in una nota.

Consegna in estate

La commissaria per l’Energia, Kadri Simson, l’Amministratore Delegato di Enel, Francesco Starace, e il Ministro dell’Energia ucraino, German Galushchenko, si sono incontrati oggi in formato ibrido per salutare l’impegno di Enel a donare all’Ucraina 5.700 pannelli solari fotovoltaici (PV) da 350 Watt ciascuno, per una potenza complessiva di circa 2 MW. I pannelli solari fotovoltaici donati copriranno fino a 11.400 metri quadrati di tetti suddivisi tra diversi edifici pubblici in Ucraina. La consegna è prevista per l’estate 2023.

Simson: “Solidarietà europea in azione”

La commissaria per l’Energia, Kadri Simson, ha dichiarato: “Questo progetto avvia un’iniziativa più ampia per aumentare la sicurezza energetica dell’Ucraina sviluppando le sue capacità rinnovabili. Mostra la solidarietà europea in azione e mostra come gli investimenti nella produzione di tecnologie pulite possono rendere l’Europa più sicura e indipendente dal punto di vista energetico. Sono molto grato a Enel per questa generosa donazione all’Ucraina. Ancora una volta Enel si conferma all’avanguardia, non solo come azienda all’avanguardia nell’innovazione delle tecnologie pulite, ma anche per la sua responsabilità sociale d’impresa. Siamo orgogliosi che i pannelli solari prodotti nell’Ue contribuiranno ad aumentare la sicurezza energetica di scuole, ospedali e altri edifici pubblici in Ucraina”.

Emergenza energia in Ucraina

Questa iniziativa fa parte di uno sforzo più ampio intrapreso dall’UE per garantire soluzioni off-grid volte a fornire elettricità ai principali edifici civili pubblici in Ucraina. A seguito dei continui attacchi russi alle infrastrutture energetiche civili dell’Ucraina, l’UE sta fornendo 5.400 generatori di energia. I pannelli solari fotovoltaici svolgeranno un ruolo simile, in quanto consentiranno agli edifici pubblici in Ucraina di fare affidamento sull’elettricità autoprodotta.

