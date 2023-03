Non è chiaro, al momento, come abbia potuto ottenere l'incarico a Larissa, per il quale ha seguito un corso di formazione di sei mesi

Il capostazione di 59 anni arrestato nell’ambito del gravissimo incidente ferroviario in Grecia era stato assunto all’inizio di quest’anno nonostante avesse superato i previsti limiti di età previsti dal bando. Lo riporta il sito di Kathimerini, spiegando che il bando per l’assunzione dei capistazione è stato pubblicato lo scorso novembre e, tra i requisiti, prevedeva un limite di età di 42 anni per i candidati.

In precedenza, scrive sempre Kathimerini, l’uomo aveva lavorato per l’Ose, l’organizzazione delle ferrovie elleniche, in qualità di magazziniere, prima di essere trasferito ad un altro ente pubblico. Non è chiaro, al momento, come abbia potuto ottenere l’incarico di capostazione a Larissa, per il quale ha seguito un corso di formazione di sei mesi.

