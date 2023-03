Un volo Lufthansa è stato costretto a un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Washington-Dulles a causa di “turbolenze significative” durante il viaggio. Sette persone che si trovavano a bordo dell’aereo sono state portate negli ospedali della zona. I filmati diffusi da alcuni passeggeri sui social media hanno mostrato vassoi di cibo, schermi, cuscini e altri oggetti sparsi all’interno del velivolo a causa della forte turbolenza che si è verificata a un’altitudine di circa 11.300 metri durante il volo sopra il Tennessee, secondo quanto reso noto dalla Federal Aviation Administration. Il volo da Austin, in Texas, era diretto a Francoforte, in Germania, ma è atterrato in sicurezza all’aeroporto in Virginia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata