L'attivista manifestava a Oslo per chiedere la rimozione di turbine eoliche da alcune zone di pascolo delle renne

L’attivista svedese per il clima Greta Thunberg è stata portata via dalla polizia norvegese durante una manifestazione a Oslo davanti al ministero delle Finanze e dell’Industria. Lo riferisce l’emittente norvegese Nrk, che spiega che la polizia ha rimosso diversi manifestanti da davanti il sito del ministero e sul suo sito pubblica un video in cui si vedono due agenti che portano via di peso Thunberg mentre altri dimostranti scandiscono slogan. Da giorni in Norvegia gli attivisti ecologisti manifestano per chiedere la rimozione di turbine eoliche da alcune zone di pascolo delle renne degli indigeni Sami. Una sentenza della Corte Suprema norvegese dell’ottobre 2021 ha affermato che la costruzione delle turbine eoliche viola i diritti dei Sami, che da secoli utilizzano la terra per allevare le renne, ma il parco eolico è ancora in funzione.

