Avranno un mese di tempo per farlo

La Casa Bianca ha dato a tutte le agenzie federali 30 giorni di tempo per cancellare TikTok da tutti i dispositivi governativi, dopo che già la Commissione Ue aveva chiesto di farlo ai suoi dipendenti. L’applicazione di social media di proprietà cinese è sempre più sotto esame a Washington per problemi di sicurezza. L’Ufficio per la gestione e il bilancio definisce le linee guida, pubblicate oggi, un “passo avanti fondamentale per affrontare i rischi presentati dall’app per i dati sensibili del governo”. Alcune agenzie, tra cui i dipartimenti della Difesa, della Sicurezza interna e di Stato, hanno già imposto delle restrizioni. Le linee guida invitano il resto del governo federale a seguirne l’esempio entro 30 giorni. La Casa Bianca non consente già l’uso di TikTok sui suoi dispositivi.”L’amministrazione Biden-Harris ha investito molto nella difesa dell’infrastruttura digitale della nazione e nel limitare l’accesso di avversari stranieri ai dati degli americani”, ha dichiarato Chris DeRusha, responsabile federale della sicurezza informatica, per cui “queste linee guida fanno parte dell’impegno costante dell’Amministrazione nel mettere in sicurezza la nostra infrastruttura digitale e nel proteggere la sicurezza e la privacy degli americani”.

