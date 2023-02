Il presidente russo ai servizi: "Stanare chi ci vuole dividere"

“Il regime di Kiev utilizza metodi terroristici e la Russia ne è ben consapevole”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento al consiglio dell’Fsb, il Servizio per la sicurezza della Federazione Russa. “Nell’ultimo anno, il numero di tali crimini è aumentato, è ovvio che ciò è collegato ai tentativi del regime di Kiev di utilizzare metodi terroristici, ne siamo ben consapevoli , li usano da molto tempo nel Donbass“, ha spiegato. Putin ha osservato che l’Occidente “aspira a rilanciare le cellule di estremisti e terroristi sul territorio della Federazione Russa”.

Il presidente ai servizi: “Fermare gruppi di sabotatori di Kiev”

Putin ha incaricato l’Fsb di “istituire una barriera ai gruppi di sabotatori di Kiev”. Lo riporta Ria Novosti. Il dipartimento – viene spiegato – deve intensificare i lavori sul confine russo-ucraino. Le disposizioni sono quelle di tenere costantemente in vista oggetti di infrastrutture critiche, luoghi di soggiorno di massa di persone, imprese del complesso militare-industriale e complesso di combustibili ed energia; sviluppare un sistema regionale per contrastare il terrorismo, anche in nuove regioni; identificare e fermare le attività di coloro che stanno cercando di dividere e indebolire la società e utilizzare il separatismo, il nazionalismo e il neonazismo per questo. Inoltre – si legge ancora – il controspionaggio deve controllare l’attuazione dell’ordine di difesa dello Stato, prestare seria attenzione alla sicurezza economica e alla lotta alla corruzione.

Putin: “Stanare chi ci vuole dividere”

“È necessario identificare e fermare le attività illegali di coloro che stanno cercando di dividere e indebolire la nostra società e usano il separatismo, il nazionalismo, il neonazismo e la xenofobia come armi” ha aggiunto Putin.

Putin ammette perdite fra ranghi servizi sicurezza

Il presidente russo Vladimir Putin ha ammesso le “perdite nei nostri ranghi” ringraziando i membri del Servizio di sicurezza federale (FSB) per aver combattuto l’estremismo all’interno del paese, oltre a lavorare nei territori occupati dalla Russia. “La dirigenza dell’FSB deve fare di tutto per fornire ulteriore sostegno alle famiglie dei nostri compagni caduti”, le sue parole citate dalle agenzie russe.

