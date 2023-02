Foto d'archivio

L'obiettivo era probabilmente una struttura infrastrutturale civile, che non è stata colpita

Un drone si è schiantato nella regione di Kolomna, a poco più di 100 chilometri di Mosca. Lo ha reso noto il governatore della regione di Mosca Andrey Vorobyov nel suo canale Telegram. Lo riporta Ria Novosti. “E’accaduto vicino al villaggio di Gubastovo, l’obiettivo era probabilmente una struttura infrastrutturale civile, non è stata colpita. Non ci sono vittime o danni”, ha spiegato. Nella giornata di oggi le forze russe avevano compiuto un’esercitazione per identificare un obbiettivo fittizio: si pensa che questa sia stata la causa dello stop ai voli all’aeroporto di San Pietroburgo in mattinata, anche il governo russo non ha confermato un’eventuale correlazione.

Esplosioni in una raffineria a Krasnodar

Esplosioni si sono verificate nella notte nella città di Tuapse nel territorio della regione russa di Krasnodar. Lo riporta Ukrainska Pravda parlando di un attacco tramite droni.

