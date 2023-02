Contribuì a garantire la prima elezione dello Zar al Cremlino. Dal 2011 era poi diventato critico dell'amministrazione di Mosca

È morto a 71 anni Gleb Pavlovsky, dissidente dell’era sovietica che lavorò come consulente politico del Cremlino contribuendo a rafforzare l’immagine del presidente Vladimir Putin per poi diventare critico del Cremlino dopo il 2011. Lo ha reso noto la famiglia, precisando che è morto domenica in un ospizio di Mosca in seguito a una grave malattia. Pavlovsky lavorò come consulente del Cremlino per 15 anni e fu considerato uno dei principali architetti del sistema politico russo post-sovietico. Nato nella città portuale di Odessa, sul Mar Nero, fu impegnato in attività dissidenti quando era studente universitario. Fu arrestato nel 1982 e successivamente, nello stesso anno, fu condannato a tre anni di esilio interno. Durante il processo, Pavlovsky si dichiarò colpevole delle accuse e testimoniò contro alcuni dei suoi colleghi, una mossa che alcuni membri del movimento dissidente non gli hanno mai perdonato. Dopo aver scontato la pena, tornò a Mosca nel 1985 e divenne un membro attivo del campo pro-democrazia generato dalle riforme del leader sovietico Mikhail Gorbaciov.

Condannò la guerra in Ucraina

Dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 iniziò a lavorare come consulente politico e nel 1996 contribuì al successo della campagna per la rielezione del primo presidente russo, Boris Eltsin. Quando Eltsin si dimise designando Putin come suo successore preferito, Pavlovsky contribuì a garantire la prima elezione di Putin nel marzo 2000. Continuò a fornire consulenza al Cremlino fino a quando non cadde in disgrazia e perse il posto di consigliere dell’ufficio presidenziale nel 2011. Dopo il suo licenziamento, Pavlovsky ha assunto un atteggiamento fortemente critico nei confronti del Cremlino, denunciando gli sforzi delle autorità per rafforzare il controllo sulla scena politica russa, tra cui la repressione dell’opposizione e dei media indipendenti. Ha condannato con forza la decisione di Putin di inviare truppe in Ucraina.

