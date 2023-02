L'adesione del Paese europeo sempre più in bilico, Ankara: "Non ha adempiuto agli obblighi"

Continua a tenere banco il possibile ingresso di nuovi membri nella Nato. “Ci sono impegni per l’adesione alla Nato. Non è possibile per noi dire sì all’adesione della Svezia alla Nato senza vedere questi passaggi”. Così il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, citato dai media locali, rimarcando che “la Svezia non ha adempiuto ai suoi obblighi”.

I colloqui della Turchia con Svezia e Finlandia sull’adesione alla Nato riprenderanno il 9 marzo a Bruxelles. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, citato dai media locali. “Ci sono stati due incontri, abbiamo posticipato il terzo incontro dopo che è stato dato alle fiamme il Corano. Sarebbe utile tenere la terza riunione a Bruxelles. Si terrà il 9 marzo”, ha detto Cavusoglu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata