L'emissario di Xi Jinping in missione in Russia ed Europa: "La Cina sostiene l'Europa per portare Mosca e Kiev al tavolo dei negoziati"

“La Cina sostiene l’Europa affinché svolga un ruolo più attivo e costruttivo nel riportare Russia e Ucraina al tavolo dei negoziati”. Lo ha detto il capo della diplomazia cinese, Wang Yi, al termine della missione di una settimana tra Europa e Russia, citato dai media cinesi. Wang ha affermato che la Cina è disposta a unire le forze con tutte le parti per continuare gli sforzi per realizzare la pace in tempi brevi.

“La crisi avviene in Europa ma colpisce il mondo intero. Non può andare avanti per sempre“, ha detto ancora. “La Cina rilascerà un documento sulle soluzioni politiche alla crisi ucraina e ribadirà la sua posizione incorporando ragionevoli preoccupazioni di vari paesi”, ha dichiarato Wang, “faremo del nostro meglio per raggiungere il massimo comune denominatore tra la comunità internazionale”.

