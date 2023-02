È stato riaperto il Ponte di Crimea, conosciuto anche come Ponte di Kerch, danneggiato l’8 ottobre 2022 da una violenta esplosione. Tutte le corsie del viadotto – che collega la penisola di Kerch, in Crimea, con la penisola di Taman, nel territorio di Krasnodar, nella Russia continentale – sono state riaperte in concomitanza con le celebrazioni della Giornata dei difensori della patria in Russia. Secondo il vice primo ministro russo Marat Khusnullin, la riapertura è arrivata 39 giorni prima del previsto. Il ponte, di 19 chilometri, è il più lungo d’Europa.

