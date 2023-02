Il collettivo che ha rivendicato gli attacchi di questi giorni torna a parlare

Non è ancora finito l’allarme hacker in Italia. “Le autorità russofobe d’Italia hanno capito tutto correttamente: la serie dei nostri attacchi informatici ai siti italiani non è altro che un avvertimento. Se l’Italia continuerà a sostenere il regime di Zelensky, riceverà altri attacchi informatici”. Così il collettivo di hacker filorussi NoName057 che ieri ha rivendicato gli attacchi Ddos a diversi siti italiani di istituzioni, banche e imprese.

Oggi è stata aperta anche un’inchiesta sugli attacchi hacker ai siti italiani.

