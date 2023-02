I felini estratti poco prima che un edificio fosse raso al suolo

Due gattini sono stati salvati dalle macerie di un edificio – pesantemente danneggiato dal terremoto dello scorso 6 febbraio – che stava per essere demolito nel sudest della Turchia. I lavori di demolizione sono stati interrotti dopo che un felino di nome Zena è rimasto intrappolato all’interno del centro commerciale di Diyarbakir, uno dei 35 edifici per i quali è prevista la demolizione controllata a causa dei gravi danni subiti per il catastrofico sisma che ha ucciso oltre 43.000 persone. Zena si trovava al quarto piano. I vigili del fuoco e le squadre di soccorso hanno organizzato un’operazione per salvare il felino, che poi è stato riconsegnato alla sua padrona. Più tardi anche un altro gatto è stato salvato nello stesso edificio. Dopo il salvataggio, la proprietaria lo ha riabbracciato in lacrime.

