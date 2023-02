Quattro le vittime e oltre 16mila gli sfollati

Il ciclone Freddy ha seminato caos e distruzione in Madagascar. Le vittime registrate al momento ammontano a quattro. Il forte maltempo ha colpito in particolare la città di Mananjary e gli effetti sono stati terribili: 16.660 persone sfollate e quasi 5mila case danneggiate nel Paese. Secondo le autorità, 64 tonnellate di razioni alimentari di soccorso sono state distribuite nella regione per aiutare la popolazione. Il ciclone sembrerebbe essersi calmato e si prevede che abbandoni il Madagascar per poi dirigersi verso il Canale del Mozambico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata