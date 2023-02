Foto dall'archivio, mare in Kenya

Al momento sembra non ci siano vittime

Un grande incendio si è sviluppato in Kenya nella spiaggia di Watamu, località balneare in cui c’è una grande presenza di turisti italiani e si trovano diversi resort italiani. Fonti diplomatiche confermano che il resort italiano Barracuda è stato colpito dalle fiamme. L’incendio è ancora in corso e al momento non si hanno notizie di vittime.

L’ambasciata d’Italia a Nairobi si è attivata subito e, attraverso il consolato onorario a Malindi e in coordinamento con l’unità di crisi della Farnesina, sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione.

Il sito MalindiKenya.net, portale degli italiani in Kenya, riferisce che “un devastante incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi a Watamu” e che “sembrerebbe essersi propagato da un ristorante bar del centro cittadino verso il Barracuda Resort che è stato quasi completamente distrutto, con molti turisti connazionali in fuga”. Secondo il portale, “le fiamme stanno ancora propagandosi a causa del forte vento, attaccando anche case private e ristoranti della baia” e “anche il ristorante Mapango, all’interno del Lily Palm Resort, ha subito danni”.

“Alcuni turisti del Barracuda sono riusciti a raccogliere le loro cose e hanno trovato ospitalità in altri hotel gestiti da connazionali”, scrive ancora MalindiKenya.net, aggiungendo che “gli staff delle strutture alberghiere stanno cercando di domare le fiamme, mentre la polizia, allertata dall’assistente consolare Marco Cavalli, è chiamata ad arginare” azioni di sciacalaggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata