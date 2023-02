Nella metropoli carioca impazza la festa

Dopo le sfilate al Sambodromo, il Carnevale a Rio de Janeiro si è spostato di nuovo nelle strade della metropoli brasiliana. E la feste è continuata con musica e travestimenti. I funzionari hanno autorizzato più di 600 feste di strada, chiamate “blocos”. Nel quartiere Glória della città, una folla vestita in modo colorato ha festeggiato per le strade strette, in quello che era iniziato come un incontro di 10 persone. Le feste di strada possono essere organizzate fino al 26 febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata