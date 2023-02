Il discorso del presidente degli Stati Uniti in visita in Polonia: "La Nato non si dividerà, art.5 è sacro"

“Un anno fa il mondo temeva la caduta di Kiev ma Kiev ancora resiste, è forte, resiste orgogliosamente e soprattutto continua a essere libera”. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, nel suo discorso dal castello di Varsavia, in Polonia. “Putin vuole terra, potere, ma prevarrà l’amore del popolo ucraino per il suo Paese, le democrazie del mondo saranno con voi oggi, domani e per sempre. La posta in gioco è la libertà” ha aggiunto il leader americano.

“Un anno di guerra” in Ucraina, “ma Putin non può più dubitare del nostro sostegno all’Ucraina e del fatto che la Nato resta unita. La Nato non si dividerà” e “non ci stancheremo mai” di fornire sostegno all’Ucraina, ha specificato Biden che è certo dell’esito del conflitto: “Un dittatore vuole ricostruire un impero ma non sarà mai in grado di farlo, l’Ucraina non sarà mai una vittoria per la Russia”.

Biden: “La guerra continua per scelta di Putin”

Per il presidente americano la guerra” in Ucraina “continua per scelta di Putin”, “potrebbe porvi fine con una sola parola”. “Non ci sono dubbi, l’impegno Usa nei confronti dei nostri alleati della Nato secondo l’articolo 5 è solido come una roccia. L’attacco contro un membro è come fosse un attacco contro tutti, è un giuramento sacro e un impegno sacro, difendere ogni centimetro del territorio Nato” ha sottolineato Biden nel suo discorso aggiungendo che “lo sa anche la Russia”. Le forze russe “hanno commesso crimini contro l’umanità”, hanno “utilizzato lo stupro come arma da guerra, hanno rubato i bambini ucraini cercando di rubare il futuro”, “hanno colpito scuole e ospedali”, “nessuno potrà dimenticare quanto successo” ha detto Biden.

“Altre sanzioni, ma non cerchiamo di distruggere la Russia”

“Insieme ai nostri partner annunceremo altre sanzioni” alla Russia” ha preannunciato Biden “Vogliamo che i responsabili vengano assicurati alla giustizia”, ha proseguito, “c’è molto di cui essere orgogliosi, siamo riusciti a fare molto in un anno, ma bisogna essere chiari guardando al futuro. La difesa della libertà non è cosa che si compie in un giorno o in un anno, l’Ucraina continua a difendersi dai massacri russi. Ci sono giorni molto amari, tragedie, ma l’Ucraina continua a combattere e gli Usa con gli alleati e i partner continueranno a sostenere l’Ucraina mentre continuerà a difendersi da sola”. “Mi rivolgo ancora una volta al popolo russo. Gli Stati Uniti e le nazioni europee non cercano di controllare o distruggere la Russia. L’Occidente non stava complottando per attaccare” Mosca “come ha detto Putin oggi”, “la guerra non è mai una necessità. È una tragedia. E il presidente Putin ha scelto questa guerra”.

Duda: ” Russia dovrà lasciare Paese con vergogna, Kiev vincerà”

Prima di Biden ha parlato il presidente polacco Andrzej Duda: “La Russia sarà punita per quello che ha fatto in Ucraina, dovrà lasciare l’Ucraina con vergogna e l’Ucraina vincerà, i difensori dell’Ucraina vinceranno” ha sottolineato.”Oggi diciamo che l’Ucraina deve vincere, per questo la stiamo aiutando. Ringrazio tutti gli Stati della Nato.Sono grato anche agli Usa nostri alleati perché stanno rafforzando la sicurezza del fianco orientale della Nato per garantire che a nessuno verrà in mente di arrivare nei nostri territori. Siamo sempre più sicuri e più convinti della nostra sicurezza e i potenziali aggressori sempre meno sicuri di potere entrare”, ha proseguito Duda.

