Via libera definitivo alla legge che tutelare i diritti delle persone transessuali

Il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato in via definitiva la legge per l’uguaglianza reale ed effettiva delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone Lgbt, conosciuta come ‘ley trans’. La normativa riconosce l’autodeterminazione di genere e sviluppa una serie di misure per garantire i diritti delle persone Lgbt e consente dai 16 anni di cambiare il nome e il sesso all’anagrafe con una semplice dichiarazione, senza la necessità di relazioni mediche o psicologiche o due anni di trattamento ormonale. Tra i 14 e i 16 anni servirà invece il consenso dei genitori, mentre tra i 12 e i 14 l’approvazione giudiziaria. La legge, inoltre, proibisce le terapie di conversione e mette in atto misure contro l’omofobia nei settori della salute, dell’istruzione e dell’occupazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata