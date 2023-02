Secondo il legale dell'eurodeputato, ci sarebbero sospetti di parzialità del gip Michel Claise

Il legale di Marc Tarabella, eurodeputato attualmente in carcerazione preventiva per la vicenda “Qatargate” (le presunte tangenti da Qatar e Marocco verso il Parlamento Europeo), ha chiesto oggi la ricusazione del gip Michel Claise. Secondo l’avvocato dell’europarlamentare, “il giudice lascia chiaramente sentire la sua opinione sulla colpevolezza del signor Tarabella in questo fascicolo. In altre parole, il giudice sembra evidentemente dare per scontati i fatti contestati e sui quali verte l’indagine che sta dirigendo” mentre “il suo ruolo deve essere quello di mantenere l’assoluta imparzialità, mantenendo la bilancia della giustizia uguale tra tutte le parti, al solo ed unico scopo di ricercare la verità. Ovviamente non è più così, forti sono i sospetti di parzialità da parte del gip che lo rendono inidoneo a compiere la sua missione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata