Il segretario generale dell'Alleanza atlantica: "La decisione è solo del governo di Ankara"

Secondo il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, è arrivato il momento per l’Alleanza atlantica di ratificare l’adesione di Svezia e Finlandia. Ma sul punto la decisione finale spetterà alla Turchia. “È il governo turco, il parlamento turco, che decide sulla questione della ratifica, ed è solo una decisione turca. Perché ciò che deve essere deciso dalla Turchia è se ratificare i documenti di adesione e questa è una decisione che deve prendere la Turchia”, ha detto Stoltenberg in un punto stampa con il ministro degli Esteri di Ankara, Mevlut Cavusoglu.

Sia Svezia che Finlandia “hanno fatto grandi passi avanti da quando abbiamo firmato il memorandum congiunto tra Finlandia, Svezia e Turchia a luglio al vertice Nato di Madrid dello scorso anno”, ha spiegato il leader della Nato. “Hanno rimosso qualsiasi restrizione all’esportazione di armi, rafforzato la loro legislazione sul terrorismo. E la Svezia sta anche modificando la propria costituzione e ha intensificato la cooperazione con la Turchia, ha istituito un meccanismo permanente per continuare a lavorare a stretto contatto con la Turchia nella lotta al terrorismo. Quindi continuo a credere che sia giunto il momento di ratificare l’adesione sia della Finlandia che della Svezia. Riconosco pienamente che la Turchia ha legittime preoccupazioni per la sicurezza. Nessun altro alleato della Nato ha subito più attacchi terroristici della Turchia”.

In quanto ai roghi del Corano in Svezia che hanno provocato forti reazioni in Turchia, Stoltenberg ha parlato di “atto vergognoso” che è stato “condannato fermamente”. Ma la Turchia accusa il governo di Stoccolma di essere ancora troppo morbido con i gruppi che Ankara ritiene essere organizzazioni terroristiche come quelli curdi. Cavusoglu ha dichiarato: “Non sarebbe un approccio realistico dire che la Svezia ha pienamente adempiuto ai suoi obblighi. Al momento non abbiamo ancora visto i passi concreti che vogliamo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata