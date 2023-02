Secondo i media indipendenti locali, lo zar viaggerebbe su un treno blindato, preferito all'aereo per la sfiducia nella protezione da eventuali attacchi

Il presidente russo Vladimir Putin ha costruito una rete segreta di ferrovie e stazioni che portano alle sue residenze. Lo riporta il media indipendente Proekt, che riferisce di avere scoperto che tutte le principali residenze di Putin sono state collegate da linee ferroviarie e nelle vicinanze sono state costruite stazioni segrete. Una scoperta che, sottolinea Proekt, conferma l’informazione secondo cui negli ultimi tempi il presidente russo usa più spesso il treno anziché l’aereo. Proekt collega la scelta del mezzo di trasporto di Putin al suo apparente desiderio di evitare i servizi di localizzazione e alla sua sfiducia nella sicurezza della flotta aerea presidenziale contro potenziali attacchi. Precedentemente il sito web Dossier Center aveva riferito che Putin viaggia su un treno blindato. Secondo Proekt, le stazioni ferroviarie sono state costruite nei pressi di tre residenze di Putin: Valdai, Novo-Ogarevo e Sochi.

Putin “dopo lo scoppio della guerra, nel febbraio-marzo [2022], ha iniziato a usare il treno blindato molto attivamente, soprattutto per raggiungere la sua residenza a Valdai”, aveva riferito lunedì Dossier Center, citando una fonte vicina al Cremlino. Il Moscow Times sottolinea che il Dossier Center è finanziato dall’ex oligarca in esilio e critico del Cremlino Mikhail Khodorkovsky. Il treno sarebbe composto da una carrozza presidenziale con una camera da letto e uno studio per le riunioni, una carrozza per l’entourage di Putin e una carrozza speciale per le comunicazioni; il suo programma è stato studiato su misura per consentire al treno di raggiungere la massima velocità ed evitare fermate indesiderate. Secondo quanto riferito da Proekt, le immagini satellitari hanno mostrato una stazione recintata con una rete di telecamere di sorveglianza a pochi passi dalla residenza ufficiale di Putin a Novo-Ogaryovo, fuori Mosca, almeno nel 2015, ha detto Proekt; un’altra stazione ferroviaria recintata e senza uscita è apparsa vicino alla residenza estiva di Putin a Bocharov Ruchey, nella città turistica meridionale di Sochi, nel 2017, ha riferito la testata citando immagini satellitari; inoltre le immagini avrebbero mostrato una terza stazione ferroviaria sorvegliata con un eliporto apparsa vicino al villaggio di Dolgiye Borody, nella regione di Novgorod, l’area popolata più vicina alla residenza di Putin a Valdai, nel 2019.

