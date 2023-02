Nel prossimo fine settimana l'attesa sfilata al Sambodromo

Le scuole di samba del carnevale di Rio de Janeiro, famose in tutto il mondo, stanno apportando gli ultimi ritocchi ai carri che saranno al centro dei riflettori durante la sfilata del carnevale 2023 al Sambadromo il prossimo fine settimana. Dodici scuole di samba del “Gruppo speciale”, la divisione carnevalesca di alto livello, esibiranno costumi e carri colorati ed elaborati davanti a migliaia di spettatori. Artigiani, saldatori e cucitori hanno lavorato a lungo per mesi per avere tutto pronto per l’evento. Quasi tutto ciò che è presente sui carri è realizzato a mano, utilizzando una vasta gamma di materiali come plastica, schiuma, piume artificiali e tessuti. Dopo le cancellazioni e le riprogrammazioni dovute alla pandemia COVID-19 nel 2021 e nel 2022, quest’anno il carnevale si terrà nella sua data originale, tra il venerdì prima del Mercoledì delle Ceneri e il Mercoledì delle Ceneri stesso, 47 giorni prima di Pasqua. Il gruppo speciale delle Scuole di Samba di Rio de Janeiro sfilerà al Sambadromo domenica 19 e lunedì 20 febbraio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata