Gli attacchi contro siti di Hamas hanno colpito anche altri edifici

Gli ultimi raid dei jet israeliani sulla Striscia di Gaza avevano come obiettivo un complesso sotterraneo di produzione di razzi gestito da Hamas. Le immagini, però, mostrano come gli attacchi aerei abbiano colpito anche altre strutture ed edifici, come negozi e case. Il raid dell’aviazione dello Stato ebraico sarebbe una risposta al lancio di un razzo da parte di militanti palestinesi verso il sud di Israele, avvenuto sabato 11 febbraio. La frontiera tra Gaza e Israele è stata in gran parte tranquilla negli ultimi mesi, ma ci sono stati lanci intermittenti di razzi e attacchi aerei influenzati dall’aumento della violenza tra Israele e i palestinesi in Cisgiordania e Gerusalemme est.

