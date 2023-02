I manifestanti sono di nuovo scesi in piazza per chiedere le dimissioni di Dina Boluarte

In Perù sono già passati due mesi dall’inizio delle proteste antigovernative che chiedono le dimissioni della presidente Dina Boluarte. I manifestanti sono nuovamente scesi in piazza nella capitale Lima in questo weekend. Boluarte ha preso il potere lo scorso 7 dicembre prendendo il posto di Pedro Castillo, rimosso dal suo incarico dal parlamento dopo aver cercato di scioglierlo.

