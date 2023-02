Un gruppo di una cinquantina di persone ha sfilato in solidarietà con il detenuto in sciopero della fame

Corteo nel centro di Madrid in solidarietà all’anarchico italiano Alfredo Cospito detenuto al 41 bis. Un gruppo di una cinquantina di persone è partito dalla metro Tirso de Molina intonando cori come ‘Alfredo Cospito Libertà’ e ‘Lo Stato italiano tortura e assassina’. Il corteo è arrivato poi a Piazza Lavapiés. Sulle grate della sede della banca BBVA è stato attaccato uno striscione con la scritta ‘Solidarietà con Alfredo Cospito, in sciopero della fame dal 20 ottobre‘. “Alfredo Cospito è un anarchico che è stato sempre in prima linea della lotta, mai disposto ad arrendersi, attivo in difesa dei compagni colpiti dalla repressione, in ogni angolo del mondo”, ha affermato una manifestante leggendo un messaggio intitolato ‘Non permettiamo l’assassinio di Alfredo Cospito per mano dello Stato italiano’, che è stato distribuito ai passanti. “Quello che sta succedendo con il compagno Alfredo Cospito si lega a un clima repressivo generalizzato” in Italia, “al di là del movimento anarchico assistiamo a una repressione contro operai, studenti e movimenti”, si legge nel messaggio.

