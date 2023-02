Legati alla vicenda del pallone spia nei cieli degli Stati Uniti

Finiscono nella black-list degli States cinque società e un istituto di ricerca della Cina per via del programma aerospaziale legato al pallone spia nei cieli degli Stati Uniti. La mossa dell’amministrazione Usa allunga così la lista di chi ‘non è gradito’ dal dipartimento del commercio, cosa che impedirà per esempio alle aziende di vendere le tecnologie senza una licenza speciale. Secondo il Bureau of industry and security degli Stati Uniti “le sei entità sono state prese di mira per il loro sostegno agli sforzi di modernizzazione militare della Cina, in particolare i programmi aerospaziali dell’Esercito popolare di liberazione, inclusi dirigibili e palloni aerostatici”. Le sei entità sono Beijing Nanjiang Aerospace Technology Co., China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology Co., Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co., Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology Co. e Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group Co.

