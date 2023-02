Decine gli eventi che avvicinano la città al momento tanto atteso

La preparazione dell’annuale celebrazione del “Mardi Gras” di New Orleans si sta intensificando con eventi grandi e piccoli. Venerdì sera tre parate lungo la storica St. Charles Avenue di New Orleans. Sono le prime di oltre due dozzine di processioni di questo tipo che si svolgeranno in città e nei sobborghi da qui al “Martedì Grasso”, che quest’anno cade il 21 febbraio. Venerdì mattina c’è stata una celebrazione in scala ridotta al Galatoire’s Restaurant nel Quartiere Francese, dove il re e la regina del Mystic Krewe of Barkus – una coppia di cani da salvataggio con corone e mantelli – hanno mangiato costolette di agnello.

