Continua la battaglia nella città del Donetsk

A Bakhmut continua la feroce battaglia tra ucraini e russi. Secondo gli 007 britannici la città del Donetsk “è sempre più isolata” per le forze di Kiev, sotto pressione per l’avanzata dei militari di Mosca, fiancheggiati dai miliziani mercenari della Wagner. In un video un soldato ucraino spara con un lanciagranate contro le postazioni nemiche.

