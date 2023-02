La donna è rimasta con la neonata sotto le macerie per oltre un giorno

Hülya Yilmaz, 30 anni, e il suo bambino di 6 mesi, Ayse Vera, sono stati salvati dalle squadre di soccorso dopo aver trascorso 29 ore sotto le macerie di un edificio crollato per le scosse di terremoto in Turchia di questi due giorni. Madre e figlia si trovavano nella città turca di Kahramanmaras. Lo riporta l’agenzia Turca Anadolu. Sono stati trasportati in ospedale per essere curati per le ferite riportate.

