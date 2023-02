L'anticipazione dei media britannici dopo il licenziamento dell'ex presidente Tory Nadhim Zahawi

Secondo quanto riportato da The Sun e The Times, il primo ministro britannico Rishi Sunak dovrebbe annunciare un rimpasto di governo, dopo il licenziamento dell’ex presidente Tory Nadhim Zahawi. Sky news riferisce che le nuove nomine saranno rese note in una riunione di gabinetto che si terrà questo pomeriggio. La Bbc anticipa che, oltre a un rimpasto tra i ministri, Sunak annuncerà un nuovo dipartimento governativo che si occuperà di sicurezza energetica. Una fonte ha detto alla Bbc che ci si aspetta che il successore di Zahawi sia il ministro del Commercio Greg Hands.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata