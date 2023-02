A bordo anche due salme. 'Nessuna criticità sanitaria'

(LaPresse) La nave Sea Eye 4, della Ong tedesca Sea Eye, è approdata intorno alle 14 al porto di Napoli, dove sono iniziate le operazioni di sbarco per i 106 le persone a bordo, di cui 32 minori, di questi 22 risultano non accompagnati. A bordo anche due salme, una di una donna deceduta durante il viaggi che lascia un bambino e il marito, anche loro sulla Sea Eye. Sulla banchina sono state allestite le tende per il primo soccorso sanitario e per consentire alle forze dell’ordine di svolgere i loro compiti di Polizia. I migranti saranno prima trasferiti in ospedale, per ulteriori accertamenti per poi essere condotti al quartiere Miano, in una struttura individuata dal Comune. Successivamente saranno smistati secondo quante previsto dal programma di accoglienza.

