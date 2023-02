È la prima volta negli ultimi sei anni che un segretario di Stato incontra un leader cinese

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dovrebbe incontrare il presidente cinese Xi Jinping, nella sua visita di due giorni a Pechino, che inizierà domenica. Lo riporta il Financial Times, citando fonti a conoscenza del possibile incontro, che sarebbe il primo, in sei anni, di un segretario di Stato con un leader cinese, e il primo in assoluto di un segretario dell’attuale Amministrazione Usa. La visita di Blinken venne concordata tra il presidente Joe Biden e Xi lo scorso novembre, durante il G20 di Bali.

