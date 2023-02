Era l'1 febbraio 2021 quando le forze armate birmane rovesciarono il governo di Aung San Suu Kyi

Sono passati due anni da quando in Myanmar i militari, con un colpo di Stato, hanno preso in mano il potere, rovesciando il governo eletto. Molti leader politici sono stati estromessi o incarcerati come Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint. A Bangkok, Capitale della Thailandia e a Manila, Capitale delle Filippine, centinaia di persone sono scese in strada per protestare e chiedere l’immediato rilascio dei prigionieri politici e il ritorno alla democrazia nel Paese asiatico, ormai caduto in una guerra civile.

