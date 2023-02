Due le vittime vicino alla stazione sciistica di Gulmarg

Due sciatori polacchi sono morti in una valanga in una stazione sciistica dell’Himalaya nel Kashmir. Un totale di 21 persone di origine straniera e le loro due guide locali sono state sepolte sotto la neve mentre sciavano in alta montagna vicino alla citt√† turistica di Gulmarg, secondo un comunicato della polizia. Due le vittime, gli altri sono stati salvati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata