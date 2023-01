Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo ma Pechino non ha ancora confermato il viaggio del presidente cinese

Il presidente cinese Xi Jinping è atteso in Russia in primavera. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo, affermando che questo sarà un evento centrale nelle relazioni fra Russia e Cina nel 2023. “Nel prossimo anno, attraverso sforzi congiunti, la Russia e la Cina saranno in grado di rafforzare e far progredire ulteriormente i legami bilaterali. Come sapete, il presidente russo Vladimir Putin ha invitato il leader cinese Xi Jinping a compiere una visita di Stato nella Federazione Russa in primavera. Riteniamo che questo diventerà un evento centrale nelle relazioni bilaterali nel 2023″, ha dichiarato il ministero degli Esteri russo, secondo quanto riporta la Tass. Il South China Morning Post scrive che il viaggio di Xi in Russia è previsto intorno all’anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina. Putin aveva invitato Xi durante una videochiamata di fine anno avvenuta a dicembre scorso. Pechino, però, non ha ancora confermato il viaggio del presidente cinese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata