Sale la tensione sull'asse Washington-Mosca

Sale ancora la tensione sull’asse Mosca-Washington. “Le relazioni Russia-Usa sono a un vicolo cieco a causa dala linea anti-russa di Washington, che si è inasprita di anno in anno”, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov in un’intervista a Ria Novosti. “L’intera situazione della sicurezza, compreso il controllo degli armamenti, è stata tenuta in ostaggio dalla linea degli Stati Uniti di voler infliggere una sconfitta strategica alla Russia”, ha sostenuto il ministro.

