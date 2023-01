Ci sono almeno 34 morti e oltre cento feriti nell'attentato a Peshawar

La polizia pakistana ha reso noto che è salito a 34 vittime e almeno 150 feriti il bilancio dell’attentato in una moschea all’interno di un complesso di polizia nella città di Peshawar, in Pakistan. La maggior parte dei fedeli uccisi erano agenti, spiegano le autorità, visto che la moschea si trova all’interno di un vasto complesso che funge anche da quartier generale della polizia della città. All’interno della struttura si stima che fossero presenti circa 300-350 persone.

Il gruppo dei talebani pachistani Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ha rivendicato tramite il suo comandante Sarbakaf Mohmand l’attentato suicida. Si tratta di un gruppo strettamente alleato ai talebani afgani che negli ultimi 15 anni ha portato avanti un’insurrezione in Pakistan, lottando per un’applicazione più rigorosa delle leggi islamiche nel Paese e una riduzione della presenza militare pakistana nelle ex regioni tribali.

