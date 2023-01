Il segretario di Stato americano è in viaggio in Medio Oriente. In giornata sarà a Gerusalemme e successivamente andrà a colloquio con il presidente dell'Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas

E’ iniziato da Il Cairo il viaggio in Medio Oriente del Segretario di Stato americano Antony Blinken, che ha incontrato il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Al centro dei colloqui la tensione tra israeliani e palestinesi. In giornata Blinken sarà a Gerusalemme per vedere il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Successivamente il capo della diplomazia Usa è atteso a Ramallah per un colloquio con il presidente dell’Autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas.

