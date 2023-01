Intanto dagli Usa ci sarebbe apertura per invio degli Abrams

La Germania ha deciso: consegnerà i carri armati Leopard all’Ucraina. Lo rivela Der Spiegel, scrivendo che, dopo mesi di dibattito, il governo del cancelliere Olaf Scholz ha deciso di approvare la consegna dei carri armati moderni di fabbricazione tedesca a Kiev. Secondo Spiegel, Berlino consegnerà almeno una compagnia di Leopard 2A6 all’Ucraina.

La decisione del governo tedesco di approvare la consegna dei carri armati Leopard all’Ucraina sarebbe stata preceduta da intense consultazioni di diversi giorni con gli alleati, soprattutto a Washington. Lo rivela Der Spiegel, ricordando che il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sempre sottolineato di voler fornire i carri armati solo in collaborazione con altre nazioni come gli Stati Uniti. Secondo le informazioni di Spiegel, i carri armati tedeschi Leopard destinati a Kiev provengono dalle scorte della Bundeswehr. A medio-lungo termine, potrebbero essere preparati per l’uso altri carri armati provenienti da stock industriali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata