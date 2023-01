Seconda tappa del tour africano per la segretaria del Tesoro

Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen è in Zambia per la seconda tappa del suo tour africano volto a promuovere investimenti a stelle e strisce. L’ex numero uno della Fed ha visitato la capitale Lusaka, dove sono ben visibili gli investimenti del governo cinese. Come segno dell’impegno degli Stati Uniti, la prima tappa della visita della Yellen in Zambia è stata un tour dei Mylan Laboratories, filiale del noto produttore farmaceutico americano Viatris.

