Il ministro degli Esteri russo è in visita in Sudafrica

La mancanza di negoziati tra Russia e Ucraina per porre fine alla guerra è da attribuire a Kiev. A dirlo è il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, arrivato in Sudafrica per una visita ufficiale. “A settembre, il Presidente Zelensky ha firmato un decreto che vieta a tutti i funzionari ucraini di negoziare su qualsiasi cosa con la Federazione Russa. Credo quindi che sia assolutamente evidente l’origine del problema della mancanza di negoziati”, ha spiegato Lavrov

