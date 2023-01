L'ufficio del procuratore generale di Kiev ha affermato che su 13.961 bambini deportati illegalmente, solo 126 sono stati rimpatriati

Il bombardamento russo nelle regioni dell’Ucraina il 21 gennaio ha ferito una bambina di sette anni a Vovchansk, nell’oblast di Kharkiv, e un ragazzo di 17 anni nel villaggio di Studenok nell’oblast di Sumy, portando il numero totale delle vittime a 459 bambini e 914 feriti. Lo ha riferito l’ufficio del procuratore generale di Kiev che ha affermato che su 13.961 bambini deportati illegalmente, solo 126 sono stati rimpatriati in Ucraina. Le cifre non sono definitive in quanto non includono i dati dei territori occupati dai russi e delle aree in cui sono in corso le ostilità. Dall’inizio della guerra totale della Russia contro l’Ucraina, le forze russe hanno danneggiato 3.126 strutture educative in Ucraina, distruggendone completamente 337.

Russi hanno perso oltre 121mila uomini da inizio guerra

Dall’inizio della guerra in Ucraina le forze armate russe hanno perso 121.480 uomini. Lo rendono noto i militari di Kiev nel loro aggiornamento quotidiano. A questi vanno aggiunti 3.150 carri armati, 6.276 veicoli corazzati da combattimento, 2.146 sistemi di artiglieria, 447 sistemi lanciarazzi multipli, 220 sistemi di difesa, 287 aeroplani, 277 elicotteri, 1.894 droni e 18 navi.

