L'Alto rappresentante Ue per la politica estera al suo arrivo al Consiglio Esteri a Bruxelles

“Oggi discuteremo di una nuova tranche dello European Peace Facility per fornire maggiori finanziamenti all’Ucraina. E poi discuteremo del livello di supporto militare dopo l’incontro di Ramstein, che tra l’altro ha visto molti impegni da diversi Stati membri e dal punto di vista delle risorse impegnate”. Lo ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Esteri a Bruxelles. “Sarà con noi anche (il ministro degli Esteri ucraino) Dmytro Kuleba che discuterà con noi”, ha aggiunto.

“Oggi non prenderemo nessuna decisione” sulla nuova tranche di aiuti militari a Kiev, “ma spero che sarà raggiunto un consenso politico”, ha aggiunto il capo della diplomazia europea.

“L’ho detto più volte per mia opinione personale. Penso che questo tipo di armi (i carri armati) dovrebbe essere fornito all’Ucraina ma questa è una decisione degli Stati membri e siamo qui per discuterne” ha aggiunto Borrell. “Il presidente Zelensky ha chiesto questo tipo di armi, diversi Stati membri hanno opinioni diverse al riguardo e oggi ne discuteremo”, le parole dell’Alto rappresentante Ue per la politica estera. “La Germania ha impegnato una quantità di risorse su questo problema, a volte questa non è l’unica cosa che deve essere discussa”, ha affermato rispondendo a una domanda sull’esitazione di Berlino a consegnare i carri armati Leopard 2.

