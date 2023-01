Folla nella zona del Parco Yuanmingyuan

A Pechino, in Cina, molti cittadini hanno sfidato le temperature sotto lo zero per visitare le fiere del tempio durante le celebrazioni del Capodanno lunare. La folla si è riversata nel Parco Yuanmingyuan, alla periferia della capitale, visitando bancarelle di cibo tradizionale.

