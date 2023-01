Il ministro degli Esteri in visita a Il Cairo ha incontrato il presidente egiziano Al-Sisi

“Sicurezza energetica, cooperazione economica e stabilità nel Mediterraneo, soprattutto in Libia, anche per contrastare immigrazione irregolare. Ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per forte collaborazione sui casi Regeni e Zaki“. Così su twitter il ministro degli Esteri Antonio Tajani sul suo incontro con il presidente egiziano Al-Sisi.

Incontro con il Presidente egiziano @AlsisiOfficial. Sicurezza energetica, cooperazione economica e stabilità nel Mediterraneo,soprattutto in Libia, anche per contrastare immigrazione irregolare. Ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per forte collaborazione sui casi Regeni e Zaki pic.twitter.com/RQYUzdPvLS — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) January 22, 2023

“Nell’incontro abbiamo affrontato le questioni Regeni e Zaki. Ho chiesto collaborazione da parte egiziana. Sia il presidente sia il ministro degli Esteri mi hanno assicurato la volontà dell’Egitto di rimuovere ostacoli che possono creare problemi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa al Cairo dove ha incontrato il presidente egiziano Al-Sisi e il ministro degli Esteri, Sameh Hassan Shoukry.”Il tema è stato al centro dei nostri colloqui e non c’è stata alcuna reticenza da parte egiziana. Il problema è stato, anzi, sollevato dal presidente che mi ha detto che è intenzione dell’Egitto di rimuovere tutti gli ostacoli per una sempre più proficua collaborazione”, ha aggiunto Tajani.

“Confronto con Egitto importante per soluzione positiva”

“Dobbiamo avere una soluzione della crisi libica. Vogliamo che si arrivi ad un accordo tra le parti per avere elezioni parlamentari, elezioni del presidente della Repubblica per una nuova costituzione. Su questo tema è importante che ci sia una collaborazione tra tutte le grandi realtà che seguono con attenzione la Libia. E l’Egitto è un Paese molto importante con il quale confrontarci per trovare giusti e positivi risultati”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in conferenza stampa al Cairo dove ha incontrato il presidente egiziano Al-Sisi.

