Verrà battuto il prossimo 27 gennaio da Sotheby's, prezzo di partenza 120mila dollari

Verrà battuto all’asta il prossimo 27 gennaio da Sotheby’s, a New York, l’iconico abito di velluto viola disegnato da Victor Edelstein per Lady Diana. Creato nel 1991, l’abito dalla silhouette a tulipano venne indossato dalla principessa D. l’ultima volta per uno shooting fotografico realizzato nel 1997 dal fotografo Mario Testino per Vanity Fair poco prima della tragica morte. La base d’asta dovrebbe oscillare tra 80mila e 120mila dollari.

