L'incidente al largo della spiaggia della Garoda, a Watamu. Annegate due turiste

Una barca per le escursioni marine, con a bordo una quarantina di turisti si è ribaltata al largo della spiaggia della Garoda, a Watamu, in Kenya. Lo riferisce il ‘Portale degli italiani in Kenya’, che afferma che tutti gli italiani che erano a bordo sono salvi. Alcuni di loro sono stati curati a riva o trasferiti in ospedali ma non in gravi condizioni, a parte lo stato di shock. Annegate invece due turiste: secondo le testimonianze raccolte da malindikenya.net, si tratterebbe di una donna e di una bambina. Un altro minore sarebbe in gravissime condizioni.

La barca era alla ricerca dei delfini oltre la barriera corallina quando, secondo la ricostruzione del ‘Portale degli italiani in Kenya’, è stata investita da un’onda anomala, ribaltandosi e gettando in mare aperto tutte le persone a bordo. Quasi nessuno di loro indossava il giubbotto salvagente. Subito altre imbarcazioni vicine si sono avvicinate, portando in salvo i turisti.

Gli italiani a bordo hanno raggiunto la riva grazie anche al pronto intervento delle guardie marine del Kenya Wildlife Service. Un turista è stato rianimato sulla spiaggia mentre altri suoi compagni di viaggio sono stati curati per lievi contusioni al Garoda Resort.

Farnesina monitoria situazione

La Farnesina sta monitorando la situazione dei turisti italiani che si trovavano a bordo della barca che si è ribaltata al largo di Watamu, in Kenya, durante un’escursione alla ricerca di delfini. Lo riferisce il ministero degli Esteri, interpellato da LaPresse.

